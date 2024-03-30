Trampolin Cimnastik Milli Takımı Avrupa Şampiyonası\'nda madalya hedefliyor

Trampolin Cimnastik Milli Takımı sporcuları, 3-7 Nisan tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek Avrupa şampiyonasında hem bireyselde hem sekronda hem de takım olarak madalya hedefliyor.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Trampolin Cimnastik Salonu'nda 22 Mart'ta kampa giren 14 milli sporcu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.
Organizasyona iddialı şekilde hazırlanan milli cimnastikçiler, Portekiz'den madalyalarla dönmek istiyor.
"Şampiyonaya çok iyi hazırlandık"
Trampolin Cimnastik Milli Takım Antrenörü Caner Güzeltürk, AA muhabirine, Bolu kampının verimli geçtiğini söyledi.
Avrupa şampiyonasından güzel sonuçlarla dönmek istediklerini belirten Güzeltürk, "Şampiyonaya, milli takım olarak tarihimizde hiç olmadığı kadar iddialı gideceğiz. Genç kızlarımız ve erkeklerimiz ile büyük erkek ve kızlarımızla çok iyi şekilde hazırlandık. Avrupa şampiyonasında takımda madalya beklentimiz var. Senkronize trampolin cimnastikte de madalya beklentimiz var. Bireyselde de artık Avrupa'da çok iyi seviyeye geldik." şeklinde konuştu.
Güzeltürk, Avrupa'da finale çıkarak madalyalar alabileceklerine inandıklarını dile getirerek, "Dersimizi iyi çalıştık. İnşallah her şey istediğimiz gibi geçer. Türkiye'ye Avrupa'dan şampiyonluklar getirmek istiyoruz." dedi.
Milli sporcu gözünü madalyaya dikti
Bulgaristan'da 2022 yılında düzenlenen Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda senkronizede dünya ikinciliği bulunan Emir Öztürk de Avrupa Şampiyonası'na Bolu kampında çok iyi güzel hazırlandıklarını kaydetti.
Şampiyonaya hazır olduklarını belirten Öztürk, "Özellikle takımda madalya beklentimiz var. Bireysel, senkron hepsinde madalya beklentimiz var. İyi durumdayız şu anda." diye konuştu.
Öztürk, bireysel beklentisinin finale çıkarak madalya kazanmak olduğunu dile getirerek, takım olarak da mutlaka madalya almak istediklerini söyledi.
Daha önce dünya şampiyonasında senkron ve bireyselde madalyalar kazandıklarına değinen Öztürk "Avrupa Şampiyonasında yarı final yaptık. Şimdi daha iyi şekilde hazırlandık. Daha iyi sonuçlar almak için Portekiz'de yarışacağız." dedi.
İngiltere'de 2023 yılında gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası'nda hem bireysel hem de senkronda ikinci olan Tuba Bade Şahin ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.
Tüm takım arkadaşlarının Portekiz'den madalyayla dönmek için gayret gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Herkes kendi illerinden çok iyi şekilde hazırlanarak geldi. En son burada 10 günlük bir kamp süreci oldu. Burada da çok çalıştık. Hem bireysel hem senkronda hem de takım olarak güzel bir başarı getireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.
Şahin, sonraki hedeflerinden bahsederek, "Turnuvalarda derece almak ve olimpiyatlara katılmak istiyorum. Bu şampiyona için takım olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çok çalıştık ve birbirimize de uyum sağladık. Güzel başarı gelecek. Çok güzel hazırlandık, takım olarak Avrupa'ya diz çöktüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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