TransAnatolia Rallisi Ankara\'da kupa töreniyle tamamlandı

İstanbul'da 29 Ağustos'ta start alan TransAnatolia 2026 Rallisi, Ankara'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarış, 48 araçla 2 bin 378 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirildi.

Viaport Marina Tuzla'da start alan yarış, Bolu, Zonguldak, Ilgaz, Tokat ve Kapadokya'dan geçerek Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde son buldu.

Kategorilerinde ilk üçe giren isimler şunlar:

Motosiklet

1. Urban Jerkic: 21 saat 11 dakika 36 saniye

2. Muhammed Efe Görür: 21.42.43

3. Jonathan Pearson: 21.56.54

Otomobil

1. Bekir Kuvvet Erim: 34.08.05

2. Mitat Diker: 37.40.47

3. Parvulescu Sorin: 40.16.00

SSV

1. Philippe Herbian: 19.00.35

2. Hugues Lacam: 19.22.50

3. Mert Öztiryaki: 22.28.16