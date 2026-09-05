TransAnatolia Rallisi Ankara'da kupa töreniyle tamamlandı
İstanbul'dan start alan TransAnatolia 2026 Rallisi, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde sona erdi. 48 araçla 2 bin 378 kilometrelik parkurda mücadele eden yarışmacılar, kategorilerinde düzenlenen törenle kupalarını aldı.
İstanbul'da 29 Ağustos'ta start alan TransAnatolia 2026 Rallisi, Ankara'da düzenlenen kupa töreniyle tamamlandı.
Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarış, 48 araçla 2 bin 378 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirildi.
Viaport Marina Tuzla'da start alan yarış, Bolu, Zonguldak, Ilgaz, Tokat ve Kapadokya'dan geçerek Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde son buldu.
Kategorilerinde ilk üçe giren isimler şunlar:
Motosiklet
1. Urban Jerkic: 21 saat 11 dakika 36 saniye
2. Muhammed Efe Görür: 21.42.43
3. Jonathan Pearson: 21.56.54
Otomobil
1. Bekir Kuvvet Erim: 34.08.05
2. Mitat Diker: 37.40.47
3. Parvulescu Sorin: 40.16.00
SSV
1. Philippe Herbian: 19.00.35
2. Hugues Lacam: 19.22.50
3. Mert Öztiryaki: 22.28.16
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