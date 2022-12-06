Beşiktaş, Atiba Hutcihnson'ın ilerleyen yaşı, Josef'in bu sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle ön liberoya takviye yapmak istiyor. Ara transfer döneminde önceliğini bu pozisyona verecek olan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Beşiktaş, Leicester City ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Mendy ile yakın zamanda görüşmelere başlayacak.
Bu sezon Leicester City forması ile 7 resmi maçta forma sansı bulan Nampalys Mendy, Senegal Milli Takımı ile ise 2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta görev aldı.
Son Dakika › Spor › Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş aradığı ismi buldu! Yeni transfer, Premier Lig'den gelebilir - Son Dakika