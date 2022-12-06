Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş aradığı ismi buldu! Yeni transfer, Premier Lig'den gelebilir

Aracıyla kırmızı ışıkta durunca yanına koşarak gelip "Satılık mı?" diye soruyorlar

Beşiktaş, Atiba Hutcihnson'ın ilerleyen yaşı, Josef'in bu sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle ön liberoya takviye yapmak istiyor. Ara transfer döneminde önceliğini bu pozisyona verecek olan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

SON DURAK NAMPALYS MENDY

Beşiktaş, Leicester City ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Mendy ile yakın zamanda görüşmelere başlayacak.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Bu sezon Leicester City forması ile 7 resmi maçta forma sansı bulan Nampalys Mendy, Senegal Milli Takımı ile ise 2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta görev aldı.