Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş aradığı ismi buldu! Yeni transfer, Premier Lig'den gelebilir - Son Dakika
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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş aradığı ismi buldu! Yeni transfer, Premier Lig'den gelebilir

06.12.2022 12:36

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Leicester City'de top koşturan Nampalys Mendy'i gündemine aldı. Kara kartal, İngiliz ekibi ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Atiba Hutcihnson'ın ilerleyen yaşı, Josef'in bu sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle ön liberoya takviye yapmak istiyor. Ara transfer döneminde önceliğini bu pozisyona verecek olan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

SON DURAK NAMPALYS MENDY

Beşiktaş, Leicester City ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Mendy ile yakın zamanda görüşmelere başlayacak.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Bu sezon Leicester City forması ile 7 resmi maçta forma sansı bulan Nampalys Mendy, Senegal Milli Takımı ile ise 2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta görev aldı.

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