Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti

Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, efsanesi olduğu kulübe yeniden dönebilir.

BARCELONA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

NTV Spor'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Barcelona, Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Katalan ekibinin başkanı Laporta, Arjantinli yıldıza yeniden formayı giydirebilmek için birçok opsiyon hazırladı.

KULÜP ELÇİSİ OLMASI İÇİN TEKLİF YAPILABİLİR

Haberde, Barcelona yönetiminin sezon sonunda maaş limiti konusunda herhangi bir sorun yaşamak istemediği kaydedildi. Öte yandan Arjantinli yıldıza kulüp elçisi olması için de teklif yapılabileceği belirtildi.