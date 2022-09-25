Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti - Son Dakika
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Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti

25.09.2022 21:56
Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti

Transfer döneminde Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e giden Lionel Messi'ye Katalan ekibine geri dönmenin yolu açıldı. Başkan Laporta'nın Arjantinli yıldızı takıma geri kazandırmak için çalışmalara başladığı ve birçok opsiyon hazırladığı öğrenildi.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, efsanesi olduğu kulübe yeniden dönebilir.

BARCELONA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

NTV Spor'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Barcelona, Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Katalan ekibinin başkanı Laporta, Arjantinli yıldıza yeniden formayı giydirebilmek için birçok opsiyon hazırladı.

KULÜP ELÇİSİ OLMASI İÇİN TEKLİF YAPILABİLİR

Haberde, Barcelona yönetiminin sezon sonunda maaş limiti konusunda herhangi bir sorun yaşamak istemediği kaydedildi. Öte yandan Arjantinli yıldıza kulüp elçisi olması için de teklif yapılabileceği belirtildi.

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Paris Saint Germain, Lionel Messi, Barcelona, Spor, Son Dakika

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