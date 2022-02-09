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Transfer döneminde en çok Gedson Fernandes konuşuldu - Son Dakika

Transfer döneminde en çok Gedson Fernandes konuşuldu

09.02.2022 23:38
Transfer döneminde en çok Gedson Fernandes konuşuldu

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi sona erdi.

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi sona erdi. Türk kulüpleri, transfer dönemini önceki dönemlere oranla sakin geçirdi. 12 Ocak-8 Şubat tarihleri arasındaki ara transfer döneminde, medyanın en çok konuştuğu isim 6 bin 93 içerikle Gedson Fernandes oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, futbolda transfer döneminin medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in 15 bini aşkın gazete, dergi ve haber sitesini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, 12 Ocak- 8 Şubat 2022 tarihleri arasında, transferi en çok konuşulan isim 6 bin 93 haberle Gedson Fernandes oldu. Galatasaray'ın devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transfer edip sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladığı genç oyuncu adını zirveye yazdırdı.

En medyatik ilk 11

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı Pena, 5 bin 241 içerikle transfer döneminin en medyatik ikinci ismi olarak kayıtlara geçti. 2017-2018 sezonunda Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Bafetimbi Gomis, eski takımına geri döndü ve 5 bin 192 içerikle ara transferin en çok konuşulan üçüncü ismi oldu. Uzun yıllardır Başakşehir'de forma giyen ve şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca 4 bin 69 içerikle dördüncü sırada yer alırken, İngiltere'den tekrar Fenerbahçe'ye dönüş yapan Ozan Tufan 3 bin 326 haber içeriğinde yer alarak en çok konuşulan beşinci isim olarak kayıtlara geçti. Transfer döneminde en fazla konuşularak ilk 11 isim arasına giren diğer futbolcular ise, Erick Pulgar (2 bin 710), Semih Kaya (2 bin 518), Serdar Gürler (2 bin 399), Yusuf Erdoğan (2 bin 53), DeAndre Yedlin (bin 590), Luiz Adriano (bin 251) olarak sıralamada yer aldı. - İSTANBUL

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Gedson Fernandes, Galatasaray, Transfer, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Transfer döneminde en çok Gedson Fernandes konuşuldu - Son Dakika Spor


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