Transfer için harekete geçildi Galatasaray\'dan yılın operasyonu

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, yılın operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, savunmasını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger'i transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki oyuncu için hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
İspanyol basını da bu sezon Real Madrid'de yalnızca 8 maça çıkabilen Rüdiger'in de daha fazla oynamak istediğini, ilk 11 garantisi alacağı başka bir takıma transfer olmaya sıcak baktığını vurguladı.
Rüdiger için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanan Cimbom, yıldız ismi ocak ayında cüzi bir miktar karşılığında transfer etmek isteyecek. Sarı-kırmızılılar, transferi bu ay içerisinde bitiremezse Rüdiger'i sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürecek.
