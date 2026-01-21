Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray\'a gelmeleri için uğraşıyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında, Galatasaray ile Atletico Madrid takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen karşılaşmada görev aldı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, maç sonunda sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Osimhen, Ademola Lookman ve Raphael Onyedika'yı transfer için ikna etmeye çalıştığını açıkladı.
Yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." ifadelerini kullandı.
