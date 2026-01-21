Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum

Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray\'a gelmeleri için uğraşıyorum
21.01.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair konuştu. Transfer için ikna etmeye çalıştığı iki futbolcuyu açıklayan Osimhen, ''Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim.'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında, Galatasaray ile Atletico Madrid takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen karşılaşmada görev aldı.

OSIMHEN'DEN TRANSFER MÜJDESİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, maç sonunda sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Osimhen, Ademola Lookman ve Raphael Onyedika'yı transfer için ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

''GALATASARAY'I VE TARAFTARI ANLATTIM''

Yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 061400Ho 061400Ho:
    Avrupa'da swni kimse almaz sen GS dan alabildiğin kadar al,komisyonculuğada başlamışın 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 23:43:00. #7.11#
SON DAKİKA: Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.