Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig\'e dönüyor ama Galatasaray\'a değil

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak'ı gündemine aldı.
Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş'ta bu hafta hareketli günler yaşanması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, stoper bölgesi için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine rotayı sürpriz bir isme çevirdi.
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. 25 yaşındaki savunmacının Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Oyuncunun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.
Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ile transfer konusunda görüşme yaptığı ve nihai karar için beklemeye geçtiği ifade edildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olan Ozan Kabak'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen Beşiktaş, şartları yakından takip ediyor.
Hoffenheim cephesinin şu aşamada oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ancak Ozan Kabak'ın vereceği karara göre sürecin şekilleneceği belirtiliyor.
