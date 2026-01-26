Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig\'e dönüyor ama Galatasaray\'a değil
26.01.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek amacıyla Galatasaray'ın eski oyuncusu ve şu anda Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak'ı transfer listesine ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transfer konusundaki kararı bekleniyor. Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Beşiktaş, uygun bir bonservis bedeliyle bu başarılı savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'TA OZAN KABAK HAMLESİ

Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş'ta bu hafta hareketli günler yaşanması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, stoper bölgesi için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine rotayı sürpriz bir isme çevirdi.

HOFFENHEIM İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Hoffenheim'da oynayan Ozan Kabak, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. 25 yaşındaki savunmacının Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Oyuncunun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI BEKLENİYOR

Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın ile transfer konusunda görüşme yaptığı ve nihai karar için beklemeye geçtiği ifade edildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olan Ozan Kabak'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen Beşiktaş, şartları yakından takip ediyor.

ALMAN EKİBİ BEKLEMEDE

Hoffenheim cephesinin şu aşamada oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ancak Ozan Kabak'ın vereceği karara göre sürecin şekilleneceği belirtiliyor.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 11:52:58. #7.11#
SON DAKİKA: Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.