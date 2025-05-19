Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

Süper Lig devi Beşiktaş'tan devre arasında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

BONSERVİSİ ALINMAYACAK

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

SADECE 2 GOLE KATKI SAĞLADI

Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.