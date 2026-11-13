Trap karışık takım finalini üçüncü bitiren milli atıcılar bronz madalya kazandı

Trap karışık takım finalini üçüncü bitiren milli atıcılar bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer, trap karışık takım kategorisinde bronz madalya elde etti. Milli takım finali üçüncü sırada tamamladı; organizasyon yarın sona erecek.
Milli atıcılar Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda trap karışık takım kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'daki organizasyonda milli takım, trap karışık finalini üçüncü tamamladı.
Organizasyon yarın sona erecek.
Kaynak: AA
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