Trap karışık takım finalini üçüncü bitiren milli atıcılar bronz madalya kazandı

Milli atıcılar Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda trap karışık takım kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'daki organizasyonda milli takım, trap karışık finalini üçüncü tamamladı.

Organizasyon yarın sona erecek.