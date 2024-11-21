Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun
23 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü- Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar
16.00 Boluspor- Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır
19.00 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe
24 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
16.00 Adanaspor- Sakaryaspor: Emre Kargın
16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 13. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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