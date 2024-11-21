Trendyol 1. Lig 13. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 13. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 13. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

21.11.2024 14:49
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Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü- Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar

16.00 Boluspor- Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

16.00 Adanaspor- Sakaryaspor: Emre Kargın

16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 13. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

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