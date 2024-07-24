Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Gerçekleştirildi

Spor

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Lale Cander, Zehra Neşe Kavak, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Murat Şahin, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Trendyol 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ve yöneticileri fikstür çekiminde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan açılış konuşmasında "Trendyol 1. Lig'in değerli kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları 2024-2025 sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimine hoş geldiniz. Türk futbolunun öncelikli ihtiyacı olan adil, adaletli ve şeffaf yönetim prensibiyle başladığımız görevimizi layıkıyla icra etmek için çalışmalarımıza ara vermeden başladık. Futbol ailemizin tüm fertleri ve kurumlarıyla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz, bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

Boluspor - Iğdır FK

Ümraniyespor - Çorum FK

MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor

İstanbulspor - Manisa FK

Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler

Bandırmaspor - Erzurumspor FK

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor - Gençlerbirliği

Adanaspor - Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor - Pendikspor - İSTANBUL