Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Sakaryaspor- Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 İstanbulspor- Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi
19.15 Yeni Malatyaspor- Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin
21.45 Kocaelispor- Gençlerbirliği: Yasin Kol
21.45 Adanaspor- Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
11 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar
19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ayberk Demirbaş
19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
21.45 MKE Ankaragücü- Şanlıurfaspor: Oğuzhan Aksu
12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK: Süleyman Bahadır
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