Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 7 Ağustos Cuma günü oynanacak Boluspor-Manisa FK maçıyla başlayacak.
Ligin ilk hafta programı şu şekilde:
7 Ağustos Cuma:
21.30 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
8 Ağustos Cumartesi:
17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor (4 Eylül)
19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Ağustos Pazar:
19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
19.00 Iğdır FK-Fatih Karagümrük (Aktepe)
21.30 Vanspor-Kayserispor (Stadı henüz belli değil)
21.30 Bodrum FK-Bursaspor (Bodrum İlçe)
10 Ağustos Pazartesi:
21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor (Pendik)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 2026-2027 Sezonu Açılıyor - Son Dakika
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