Trendyol 1. Lig 8. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 yenerken, Esenler Erokspor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.
Kocaelispor haftaya aynı puanla averajla gerisinde girdiği İstanbulspor'u yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Sonuçlar
Ligde 8. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK- Boluspor: 1-0
Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
MKE Ankaragücü- Adanaspor: 0-0
Şanlıurfaspor- Yeni Malatyaspor: 3-0
Fatih Karagümrük- Sakaryaspor: 4-0
Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Manisa FK- Gençlerbirliği: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 0-4
Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: 0-3
Puan durumu
1. Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|8
|5
|1
|2
|11
|7
|4
|16
|2.FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|4
|3
|1
|15
|9
|6
|15
|3.ERZURUMSPOR FK
|8
|5
|0
|3
|11
|6
|5
|15
|4.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|8
|4
|2
|2
|14
|9
|5
|14
|5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|8
|4
|2
|2
|16
|12
|4
|14
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|8
|4
|1
|3
|11
|8
|3
|13
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|8
|3
|4
|1
|9
|6
|3
|13
|8.ESENLER EROKSPOR
|8
|4
|0
|4
|15
|10
|5
|12
|9.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|2
|12
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|8
|3
|3
|2
|9
|8
|1
|12
|11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|8
|3
|2
|3
|11
|7
|4
|11
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|3
|2
|3
|6
|6
|0
|11
|13.AHLATCI ÇORUM FK
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|1
|10
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|3
|1
|4
|8
|9
|-1
|10
|15.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|8
|3
|1
|4
|11
|14
|-3
|10
|16.ŞANLIURFASPOR
|8
|3
|1
|4
|10
|13
|-3
|10
|17.BOLUSPOR
|8
|2
|3
|3
|8
|8
|0
|9
|18.SAKARYASPOR
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|-5
|7
|19.ADANASPOR
|8
|1
|3
|4
|9
|19
|-10
|6
|20.YENİ MALATYASPOR
|8
|0
|0
|8
|4
|25
|-21
|-3
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9. hafta
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın programı şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Stat henüz belirsiz)
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20 Ekim Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor (Pendik)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK (Iğdır Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz belirsiz)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü (Stat henüz belirsiz)
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