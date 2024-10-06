Trendyol 1. Lig 8. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig 8. Hafta Tamamlandı

Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. 8. haftanın sonuçları belli oldu.

06.10.2024 21:46
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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 yenerken, Esenler Erokspor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.

Kocaelispor haftaya aynı puanla averajla gerisinde girdiği İstanbulspor'u yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Sonuçlar

Ligde 8. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK- Boluspor: 1-0

Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

MKE Ankaragücü- Adanaspor: 0-0

Şanlıurfaspor- Yeni Malatyaspor: 3-0

Fatih Karagümrük- Sakaryaspor: 4-0

Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

Manisa FK- Gençlerbirliği: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 0-4

Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: 0-3

Puan durumu

1. Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR8512117416
2.FATİH KARAGÜMRÜK8431159615
3.ERZURUMSPOR FK8503116515
4.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ8422149514
5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR84221612414
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR8413118313
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ834196313
8.ESENLER EROKSPOR84041510512
9.TEKSÜT BANDIRMA SPOR8332108212
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER833298112
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK8323117411
12.GENÇLERBİRLİĞİ832366011
13.AHLATCI ÇORUM FK824298110
14.MKE ANKARAGÜCÜ831489-110
15.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL83141114-310
16.ŞANLIURFASPOR83141013-310
17.BOLUSPOR82338809
18.SAKARYASPOR8143813-57
19.ADANASPOR8134919-106
20.YENİ MALATYASPOR8008425-21-3
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

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9. hafta

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Stat henüz belirsiz)

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor (Pendik)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz belirsiz)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü (Stat henüz belirsiz)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 8. Hafta Tamamlandı - Son Dakika

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