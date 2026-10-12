Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yarın Bandırmaspor-Sivasspor maçıyla başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yarın Bandırmaspor-Sivasspor maçıyla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 10. haftası yarın başlıyor ve günün programında 3 maç yer alıyor. Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor, SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK ile Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK karşılaşmaları yarın oynanacak.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, yarın oynanacak 3 mücadeleyle başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 SMS Grup Sarıyer- Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK (Pendik)
14 Ekim Çarşamba:
14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor (Batman Şehir)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor (Antalya)
15 Ekim Perşembe:
17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (21 Kasım Şehir)
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)
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