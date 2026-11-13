Trendyol 1. Lig'de 16-18. hafta programını TFF açıkladı, ilk maç 27 Kasım'da - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 16-18. hafta programını TFF açıkladı, ilk maç 27 Kasım'da

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 16, 17 ve 18. hafta maç programını açıkladı. Programa göre 16. hafta karşılaşmaları 27 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak, 18. hafta ise 14 Aralık Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Trendyol 1. Lig'de 16, 17 ve 18. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16, 17 ve 18. haftalarının programı şu şekilde:

16. hafta

27 Kasım Cuma:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK (4 Eylül)

16.00 Artı Değer Vanspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Muğlaspor-Mardin 1969 (Muğla Atatürk)

29 Kasım Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Antalya)

16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

17. hafta

5 Aralık Cumartesi:

16.00 Manisa FK-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Aralık Pazar:

13.30 Batman Petrolspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Batman Şehir)

13.30 Metro Holding Kayserispor-Bodrum FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Muğlaspor-Antalyaspor (Muğla Atatürk)

19.00 Bursaspor-Boluspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

17.00 Mardin 1969-SMS Grup Sarıyer (21 Kasım Şehir)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)

20.00 Turka Esenler Erokspor-Orfa Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Artı Değer Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)

18. hafta

11 Aralık Cuma:

20.00 Antalyaspor-Manisa FK (Antalya)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (4 Eylül)

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 (Aktepe)

16.00 Orfa Yapı Pendikspor-Muğlaspor (Pendik)

19.00 Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

13 Aralık Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Metro Holding Kayserispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Batman Petrolspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)

14 Aralık Pazartesi:

20.00 Artı Değer Vanspor-Turka Esenler Erokspor (Spor Toto Akhisar)

Kaynak: AA
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