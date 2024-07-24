Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan fikstür çekimi sonucunda Bandırmaspor, Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve Manisa FK kulüplerinin başkan ve yöneticileri açıklamalarda bulundu. Kulüp başkanları, adil bir lig ve başarılı bir sezon temennisinde bulunarak takımlarının hedeflerini paylaştı.

24.07.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından Bandırmaspor, Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve Manisa FK kulübü başkan ve yöneticileri basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Teksüt Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olması temennisinde bulundu. Herkesin adil bir lig beklediğini dile getiren Kuter, "Yeni seçilen federasyonun en önemli vaadi adil bir lig. Biz de Bandırmaspor olarak bunu bekliyoruz. Bandırmaspor bu sezon da mücadelesiyle, duruşuyla, karakteriyle lige renk katacak. Bu lig önemli bir lig, herkesin hedefi Süper Lig'e yükselmek ama bu ligin değeri çok yüksek. Bu ligin marka değerinin yükselmesi çok çok önemli. Bu senenin renkli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ligde Türkiye'nin her bölgesinden takımların olduğunu hatırlatan Kuter, şunları kaydetti:

"Herkese başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı, adil bir yönetimin sergilendiği, mücadelenin olduğu ve hak edenin kazandığı bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Mücadeleci bir takım kurmayı hedefledik. Hem yerli hem yabancı oyuncularla hem de teknik ekibimizle mücadeleci, son saniyeye kadar oyunun içinde yer alacak heyecanlı bir takım kurmayı hedefledik. Bu doğrultuda TFF 1. Lig'e renk katacağımızı umut ediyorum. Bu doğrultuda transferler yapıldı. Güzel bir sezon olmasını bekliyorum."

Herkesin Süper Lig hedefinin bulunduğunu vurgulayan Kuter, "Hedef Süper Lig demek doğru değil, herkesin hedefi o. Uzun bir yol ilk hedefi direkt Süper Lig olarak söylemek çok erken, çok güçlü takımlar var. Çok ciddi çalışmalar yapıldı ligde. Biz en iyi noktaya kadar ulaşabilecek bir hedef içindeyiz. Bu yol bizi inşallah kısa ya da uzun vadede Süper Lig'e çıkarması ana hedef tabi ama bu hedefe giderken yol önemli. Bu yolu sağlıklı şekilde katetmeyi planlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Recep Durul: "Mutlak şampiyonluk için yola çıktık"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladıklarını söyledi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Durul, "Birbirinden güzel takımların mücadele edeceği ligin adil, şeffaf ve fair play içinde geçmesini ümit ediyorum. Taraftarımızın da beklentisiyle tabii ki mutlak şampiyonluk için yola çıktık. Kadromuzu da bu doğrultuda oluşturduk. İnşallah şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Tüm takımlara da yürekten başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'un Süper Lig'i çok özlediğini ifade eden Durul, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 yıldır özlemle beklediğimiz bir durum. Kocaelispor daha önceden bu tür şampiyonluklara alışık. Tüm şehir, camia, belediye başkanımız bir bütünlük oluşturduk. Hem Süper Lig'de oynayan iyi oyuncular hem de Avrupa'dan iyi oyunculardan kadromuzu oluşturduk. Takımın yüzde 90'ını yeniledik. Dolayısıyla Ertuğrul hocamızla beraber bu sene mutlu sona ulaşacağız."

Giray Küçük: "Adil bir lig diliyoruz"

Şanlıurfaspor Başkanı Mehmet Giray Küçük, adil bir lig geçmesi temennisinde bulundu.

Kura çekiminin güzel geçtiğini aktaran Küçük, "İnşallah hayırlı bir sezon geçer. Güzel bir organizasyon oldu. İnşallah tüm futbolseverler keyifli maçlar izler, sezon centilmence geçer. Tüm başkanlarımızla, camiamızla hakkaniyetli, adil bir lig diliyoruz. Şanlıurfaspor olarak bu sezon lige renk katacağımızı düşünüyoruz. Futbolun sadece saha içinde kalması dileğiyle tüm takımlara başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Manisa FK yöneticisi Efe Girişken ise şöyle konuştu:

"2024-2025 Trendyol 1. Ligi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Türk futboluna ve tüm futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Takımlar için iyi bir sene olmasını diliyorum. Manisa FK olarak genç ve iddialı bir takım kurduk. Genç milli oyuncularımızdan daha fazla yararlanacağımız bir takım kurduk. Bu ligin heyecanını Manisa'ya, Manisalılara taşıdığımız için gururluyuz. Desteklerini bekliyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Trendyol, Türkiye, Manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:31:19. #1.13#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement