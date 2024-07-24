Spor

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından Bandırmaspor, Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve Manisa FK kulübü başkan ve yöneticileri basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Teksüt Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olması temennisinde bulundu. Herkesin adil bir lig beklediğini dile getiren Kuter, "Yeni seçilen federasyonun en önemli vaadi adil bir lig. Biz de Bandırmaspor olarak bunu bekliyoruz. Bandırmaspor bu sezon da mücadelesiyle, duruşuyla, karakteriyle lige renk katacak. Bu lig önemli bir lig, herkesin hedefi Süper Lig'e yükselmek ama bu ligin değeri çok yüksek. Bu ligin marka değerinin yükselmesi çok çok önemli. Bu senenin renkli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ligde Türkiye'nin her bölgesinden takımların olduğunu hatırlatan Kuter, şunları kaydetti:

"Herkese başarılar diliyoruz. Sakatlığın olmadığı, adil bir yönetimin sergilendiği, mücadelenin olduğu ve hak edenin kazandığı bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Mücadeleci bir takım kurmayı hedefledik. Hem yerli hem yabancı oyuncularla hem de teknik ekibimizle mücadeleci, son saniyeye kadar oyunun içinde yer alacak heyecanlı bir takım kurmayı hedefledik. Bu doğrultuda TFF 1. Lig'e renk katacağımızı umut ediyorum. Bu doğrultuda transferler yapıldı. Güzel bir sezon olmasını bekliyorum."

Herkesin Süper Lig hedefinin bulunduğunu vurgulayan Kuter, "Hedef Süper Lig demek doğru değil, herkesin hedefi o. Uzun bir yol ilk hedefi direkt Süper Lig olarak söylemek çok erken, çok güçlü takımlar var. Çok ciddi çalışmalar yapıldı ligde. Biz en iyi noktaya kadar ulaşabilecek bir hedef içindeyiz. Bu yol bizi inşallah kısa ya da uzun vadede Süper Lig'e çıkarması ana hedef tabi ama bu hedefe giderken yol önemli. Bu yolu sağlıklı şekilde katetmeyi planlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Recep Durul: "Mutlak şampiyonluk için yola çıktık"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladıklarını söyledi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Durul, "Birbirinden güzel takımların mücadele edeceği ligin adil, şeffaf ve fair play içinde geçmesini ümit ediyorum. Taraftarımızın da beklentisiyle tabii ki mutlak şampiyonluk için yola çıktık. Kadromuzu da bu doğrultuda oluşturduk. İnşallah şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Tüm takımlara da yürekten başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'un Süper Lig'i çok özlediğini ifade eden Durul, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 yıldır özlemle beklediğimiz bir durum. Kocaelispor daha önceden bu tür şampiyonluklara alışık. Tüm şehir, camia, belediye başkanımız bir bütünlük oluşturduk. Hem Süper Lig'de oynayan iyi oyuncular hem de Avrupa'dan iyi oyunculardan kadromuzu oluşturduk. Takımın yüzde 90'ını yeniledik. Dolayısıyla Ertuğrul hocamızla beraber bu sene mutlu sona ulaşacağız."

Giray Küçük: "Adil bir lig diliyoruz"

Şanlıurfaspor Başkanı Mehmet Giray Küçük, adil bir lig geçmesi temennisinde bulundu.

Kura çekiminin güzel geçtiğini aktaran Küçük, "İnşallah hayırlı bir sezon geçer. Güzel bir organizasyon oldu. İnşallah tüm futbolseverler keyifli maçlar izler, sezon centilmence geçer. Tüm başkanlarımızla, camiamızla hakkaniyetli, adil bir lig diliyoruz. Şanlıurfaspor olarak bu sezon lige renk katacağımızı düşünüyoruz. Futbolun sadece saha içinde kalması dileğiyle tüm takımlara başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Manisa FK yöneticisi Efe Girişken ise şöyle konuştu:

"2024-2025 Trendyol 1. Ligi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Türk futboluna ve tüm futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Takımlar için iyi bir sene olmasını diliyorum. Manisa FK olarak genç ve iddialı bir takım kurduk. Genç milli oyuncularımızdan daha fazla yararlanacağımız bir takım kurduk. Bu ligin heyecanını Manisa'ya, Manisalılara taşıdığımız için gururluyuz. Desteklerini bekliyoruz."