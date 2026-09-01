Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Keçiörengücü maçı sonrası iki teknik direktör konuştu: Daniel Farrar istifa sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Keçiörengücü maçı sonrası iki teknik direktör konuştu: Daniel Farrar istifa sorusuna yanıt verdi

Trendyol 1. Lig\'de Boluspor ile Keçiörengücü maçı sonrası iki teknik direktör konuştu: Daniel Farrar istifa sorusuna yanıt verdi
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, iki basit golle yenildiklerini belirtirken, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Keçiörengücü Teknik Direktörü Vedat Kapurtu ise maçın başında buldukları gollerle daha rahat oynadıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Boluspor- Ankara Keçiörengücü karşılaşması sonrası her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün yine elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İki pozisyon, bizim adımıza çok basit gollerle sonuçlandı. Rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bence oldukça kaliteli oyunculara sahipler. Ceza sahası içindeki hakimiyeti direkt kaybettik. Ancak saha içerisinde oyuncularım, ellerinden gelenin en iyisini, en iyi tavırla sergilemeye çalıştılar. Taraftarların bunu hak etmediğinin farkındayım. Her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Üç gün içinde tekrar bir maçımız var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir sonraki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Bir gazetecinin, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Farrar, "Hayır, şu an düşünmüyorum. Kulübün durumu malum. Ben kendi işime ve çalışmalarıma güveniyorum. Kendi işim ve çalışmalarım hakkında herhangi bir soru işaretim yok. Her hafta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

"Rahat bir oyun oynadık"

Maçın başında buldukları goller sayesinde karşılaşmayı daha rahat oynadıklarını söyleyen Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Vedat Kapurtu, "Maçın başında bulduğumuz gollerle birlikte maçın genelinde biraz daha rahat oynadık. Ancak üçüncü golü bulup daha da rahat bir oyun oynayabilirdik. Zorlu bir periyoda girdik. Hafta sonu maç, hafta içi maç, seyahatler ve ardından tekrar maçımız var. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıda gerçekten oyunu domine ettiğimizi söyleyebilirim. Pozisyonlarımız da vardı, farkı artırabilirdik. İkinci yarıda Boluspor'un üzerimize geleceğini biliyorduk. Buna göre biraz daha savunmayı ön planda tutan bir oyun oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Boluspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Keçiörengücü maçı sonrası iki teknik direktör konuştu: Daniel Farrar istifa sorusuna yanıt verdi - Son Dakika

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