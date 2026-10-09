Trendyol 1. Lig'de Manaj'ın iki golüyle Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 yendi - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Manaj'ın iki golüyle Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 yendi

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Trendyol 1. Lig\'de Manaj\'ın iki golüyle Sivasspor, Pendikspor\'u 4-1 yendi
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sivasspor'un golleri Manaj (Dk. 21 ve 55), Ethemi (Dk. 64) ve Salih Kavrazlı'dan (Dk. 67) gelirken Pendikspor'un tek sayısını Yekta Sönmez (Dk. 87) kaydetti.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Berat Binbir

Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Uğur Çiftçi (Dk. 66 Yusuf Çağlar Kefkir), Okan Erdoğan (Dk. 16 Turan Tuzlacık), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy, Salih Kavrazlı (Dk. 77 Duodu), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 66 Burak Kapacak), Ethemi (Dk. 77 Emre Gökay), Manaj

Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Taha Emre İnce, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil (Dk. 56 Yekta Sönmez), Manga (Dk. 34 Emrah Başsan), Abifade, Kerem Kalafat (Dk. 68 Erdem Gökçe), Thuram, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Soldo), Hrelja (Dk. 56 Haris)

Goller: Dk. 21 ve Dk. 55 Manaj, Dk. 64 Ethemi, Dk. 67 Salih Kavrazlı (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 87 Yekta Sönmez (Orfa Yapı Pendikspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 57 Abifade, Dk. 69 Kerem Kalafat (Kulübede)

Sarı kartlar: Dk. 44 Manaj, Dk. 45 Ceesay (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 33 Hakan Yeşil, Dk. 58 Bekir Karadeniz (Orfa Yapı Pendikspor)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.

Kaynak: AA
PendiksporSivassporTrendyolFutbolSporSon Dakika

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