Trendyol 1. Lig'de Sarıyer sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'de Sarıyer sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek puan alamadı. Fatih Karagümrük'ün golleri 28. dakikada Ahmed Traore ile 60. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'dan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir
Sarıyer: Ibrahim Sehic, Joseph Attamah, Eşref Korkmazoğlu, Üzeyir Ergün, Işık Kaan Arslan, Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 62), Efecan Karaca (Batuhan Kör dk. 77), Doğan Can Davas (Mamadou Thiam dk. 62), Andre Poko (Tunahan Ergül dk. 46), Emre Yeşilyurt, Emeka Friday Eze
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Erdi Dikmen, Yağız Fikri Şen, Hasan Berat Kayalı, Marcos Silva, Furkan Gedik
Teknik Direktör: Umut Eskiköy
Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Davide Biraschi, Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar, Emre Akbaba (Dorukhan Toköz dk. 90), Yaya Onogo (Marius Tresor Doh dk. 76), Manolis Siopis (Robin Yalçın dk. 74), Candan Başkale, Halis Joshua Esen (Ramazan Civelek dk. 67), Cenk Tosun (Tiago Çukur dk. 74), Ahmed Traore
Yedekler: Batuhan Şen, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp, Burhan Ersoy, Barış Kalaycı
Teknik Direktör: Selçuk Tarakçı
Goller: Ahmed Traore (dk. 28), Cenk Tosun (dk. 60 pen.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Efecan Karaca (Sarıyer), Emre Akbaba (Fatih Karagümrük)
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