Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Spor

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Yeni Malatyaspor: Melih Aldemir

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Adanaspor: Alpaslan Şen

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor- MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Esenler Erokspor- Boluspor: Fatih Tokail