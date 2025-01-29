Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
31 Ocak Cuma:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Yeni Malatyaspor: Melih Aldemir
16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Adanaspor: Alpaslan Şen
2 Şubat Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor- MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu
13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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