Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor: Burak Olcar
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Gençlerbirliği: Burak Pakkan
13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor: Sarper Barış Saka
16.00 Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor: Turgut Doman
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Türkmen
19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: Batuhan Kolak
23 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Arda Kardeşler
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Melih Kurt
19.00 Central Hospital Ümraniyespor- Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?