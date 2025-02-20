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Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu.

20.02.2025 11:50
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor: Burak Olcar

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Gençlerbirliği: Burak Pakkan

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor: Sarper Barış Saka

16.00 Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor: Turgut Doman

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Türkmen

19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: Batuhan Kolak

23 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Arda Kardeşler

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Melih Kurt

19.00 Central Hospital Ümraniyespor- Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

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