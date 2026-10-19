Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK sahasında Muğlaspor'a 4-3 yenildi - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK sahasında Muğlaspor'a 4-3 yenildi

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Trendyol 1. Lig\'in 11. haftasında Manisa FK sahasında Muğlaspor\'a 4-3 yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK sahasında Muğlaspor'a 4-3 yenildi. Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, 3-0 öndeyken rakibi oyuna ortak ettiklerini, Manisa FK Teknik Sorumlusu Coşkun ise ikinci yarıdaki mücadeleden memnun ama mağlubiyete üzgün olduğunu söyledi.

Manisa FK, sahasında konuk ettiği Muğlaspor'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3-0 öne geçtikleri maçta rakiplerini oyuna ortak ettiklerini belirtirken, Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun ise ikinci yarıda ortaya koydukları mücadeleden memnun olduklarını ancak mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Manisa FK kendi evinde konuk ettiği Muğlaspor'a 4-3 yenildi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Selman Coşkun: "Oyuncularımızın mücadelesi gayet iyiydi"

Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun ise karşılaşmanın mücadele gücü yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Gerçekten üzgünüz. Mücadele gücü yüksek bir müsabaka oldu. Özellikle ikinci yarı oyuncularımızın göstermiş olduğu mücadele bizleri mutlu etti. Ama tabii ki yenildiğimiz için üzgünüz. Skordan ziyade oyunla ilgili konuşmak gerekirse rakibimiz farklı formasyonel dizilişlerle oyun oynayabilen bir takımdı. Özellikle 5-2-3 gibi, önde üçlü karşılayan, bekin beke bastığı formasyonel anlayışla sahaya çıktı. Zaman zaman kanat oyuncularını içeri atıp bekleri kenarlarda buluşturmak için pozisyona girmeye çalıştılar. Biz de bunu defansif anlamda daha bütün kalarak, daha kompakt bir oyunla kapatmaya çalıştık. Ne yazık ki baktığımızda talihsiz goller de yedik. Ama iyi reaksiyon verdik ofansif anlamda. İkinci yarıya gelecek olursak, özellikle ilk yarının sonunda attığımız golle ikinci yarıda göstermiş olduğumuz reaksiyon bizi mutlu etti. Ama tabii ki skor tabelası maçın kırılma anlarını bize anlatmıyor. Maçın kırılma anları vardı. Bu kırılma anlarında zaman zaman iyi reaksiyon versek de bazen istediğimiz gibi, özellikle savunma geçişlerinde reaksiyon vermekte zorlandık. Maçın bütününe geldiğimizde de tekrar ediyorum, oyuncularımızın mücadelesi gayet iyiydi. Çünkü üç maçlık bir süreçten geliyoruz. Bir haftada her iki takım da aynı süreci yaşıyor. Dolayısıyla biz bugün ikinci yarıda gösterilen performansın iyi bir performans olduğunu düşünüyoruz. Skor olarak baktığımızda da ne yazık ki üzgünüz" diye konuştu.

Yalçın Koşukavak: "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı"

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, sözlerine İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Koşukavak, "İstanbul'da yaşadığımız sel felaketinden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum. Allah böyle afetlerden ülkemizi korusun inşallah. Maç öncesi bizim için çok zor bir maçtı. Aynı şekilde Manisa FK için de zor bir maçtı. Çünkü onlar bizim altımızdaydı. Bize yaklaşmak istiyorlardı. Bizi aşağıya çekmek istiyorlardı. Biz ise yukarıya tutunma gayretindeyiz. Geçen hafta da evimizde Bursaspor'a 3-0 kaybettik. Kariyerimde oynadığım en enteresan maçtı diyebilirim. Maçtan daha çok kabustu bizim adımıza. Biz sürekli kabus görürken Manisa FK sürekli umutlanıyordu. 30. dakikada 3-0 olan bir maçta rakibi bu kadar oyuna ortak etmememiz gerekiyordu. Çok maça çağırdık rakibi. O yüzden böyle çok konuşmakta da zorlanıyorum. Çok kolay bir şey değildi. Dışarıdan iki penaltı kaçır, 3-0 öndeyken devreye girerken maç 3-2 olsun, sürekli rakibi hayal ettir, umutlandır, maça getir. Bu bana ve oyuncularıma yakışmadı. Bunu gerçekten net bir şekilde söylemem gerekiyor. Biraz daha deneyime, tecrübeye ihtiyacımız var. 30. dakikada 3-0 olmuş bir maçta rakip bu kadar oyuna ortak edilmez. Sonuç itibarıyla iki tane penaltı da kaçırdık. 4-3 kazandık. Çok ihtiyacımız vardı. Beş haftadır dört beraberlik ve bir mağlubiyetimiz vardı. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah tecrübe kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Manisa FK'ya da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
MuğlasporTrendyolManisaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK sahasında Muğlaspor'a 4-3 yenildi - Son Dakika
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