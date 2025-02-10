Trendyol 1. Lig Maç Hakemleri Açıklandı

Spor

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler şu şekilde:

17.00 Ahlatcı Çorum FK- Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen

20.00 Manisa FK-Kocaelispor: Batuhan Kolak