Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur Maç Programı Belli Oldu

Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu. İlk maç 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Eşleşmeyi geçen takım, play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Maç programı şu şekildedir: 20 Mayıs Pazartesi - 20.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir), 24 Mayıs Cuma - 16.00 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe).

17.05.2024 11:49
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Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Eşleşmeyi geçen taraf play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig play-off 2. turun maç programı şu şekilde:

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Ahlatcı Çorum FK- Bodrum FK (Çorum Şehir)

24 Mayıs Cuma:

16.00 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika

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