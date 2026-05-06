Trendyol 1. Lig Play-Off Heyecanı Başlıyor

06.05.2026 11:16
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmaları yarın başlıyor. 3. Süper Lig takımı belirlenecek.

Doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'un yanı sıra Arca Çorum FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü play-off'ta ilk kez mücadele edecek.

Daha önce birer kez play-off'tan Süper Lig vizesi alan Atko Group Pendikspor ikinci, Sipay Bodrum FK ise üçüncü defa play-off'ta yer alacak.

Yarın saat 20.00'de başlayacak ilk tur müsabakalarında Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK ile Pendikspor karşılaşacak. Yarınki mücadeleleri kazanacak ekipler, 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü

Ligi 71 puanla dördüncü tamamlayan Çorum FK, 60 puan ve averajla yedinciliği elde eden Ankara Keçiörengücü'nü play-off ilk turunda konuk edecek.

Ankara Keçiörengücü ile profesyonel liglerde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Çorum FK, rakibiyle oynadığı son 5 müsabakayı galip tamamladı.

2022-2023'ten sonra bu kez 1. turda

Ligi 64 puanla beşinci tamamlayan Bodrum FK ile 63 puanlı takipçisi Pendikspor, 2022-2023'teki 1. Lig play-off finalinin ardından play-off'ta ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada rakibine 2-1 üstünlük kuran Pendikspor Süper Lig'e yükselmişti.

İki ekibin bu sezonki müsabakaları 1-1 ve 0-0'lık skorlarla tamamlandı.

31. play-off

Play-off'un 31. defa uygulandığı 1. Lig'de 23 takım bu sayede bir üst lige çıktı.

Play-off'ta Kasımpaşa 3 kez Süper Lig'e yükselirken Antalyaspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnu da birer kez Süper Lig vizesi aldı.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım birden (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

