Trendyol 1. Lig: Şanlıurfaspor: 2 Sakaryaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 9 bin 937 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 9 bin 937 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 46 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 9 bin 937 araç kontrol edilirken, 632 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi ve 13 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.