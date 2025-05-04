Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor- Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor- Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Kocaelispor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Son Hafta Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?