Trendyol Ligleri'nde VAR Süreci Değerlendirildi - Son Dakika
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Trendyol Ligleri'nde VAR Süreci Değerlendirildi

Trendyol Ligleri\'nde VAR Süreci Değerlendirildi

MHK, VAR sürecini iyileştirmek için Riva'da eğitim ve değerlendirme toplantısı yaptı.

18.12.2024 14:23
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Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 16. hafta müsabakalarındaki VAR (Video Yardımcı Hakem) süreci, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yerinde takip edildi.

Süreci, Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) VAR Sorumlusu Sebahattin Şahin koordinasyonu ile Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela yönetti. Joao Capela, müsabakaları kontrol odasından eş zamanlı olarak izleyerek, maçların ardından görevli VAR ve AVAR hakemlerine teknik geri bildirimlerde bulundu. Bu kapsamda, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Hakem gelişimini desteklemek ve VAR sürecini iyileştirmek amacıyla yürütülen bu eğitim çalışmalarına MHK, Vitor Melo Pereira ve Joao Capela önümüzdeki haftalarda da devam edeceği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Ligleri'nde VAR Süreci Değerlendirildi - Son Dakika

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