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Trendyol Pendikspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Trendyol Pendikspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar da yer aldı.

Trendyol Pendikspor\'u 3-2 mağlup etti
23.01.2024 - 22:05,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Thiam'ın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Erencan Yardımcı, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Midtsjö'nün sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90. dakikada sağ taraftan Erdem Özgenç'in yaptığı ortada penaltı noktası yakınından Thuram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Alp

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Midtsjö (Çekiçi dk. 83), İbrahim Akdağ, Halil Akbunar (Kappel dk. 84), Thiam (Murat Akça dk. 90+2), Umut Nayir (Thuram dk. 84), Erencan Yardımcı (Diaby dk. 75)

Yedekler: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Gomis, Sadık Çiftpınar (Taylan Aydın dk. 58), Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Ngoy dk. 75), Nuno da Costa

Yedekler: Melih Akyüz, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Umut Nayir (dk. 19) (Pendikspor), Thiam (dk. 44 pen.), Thuram (Pendikspor), Rassoul (dk. 6 k.k), Gökhan Gül (dk. 25) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Alpaslan Öztürk, Endri Çekiçi, Ivo Vieira (Pendikspor), Gomis, Yasin Özcan, Sami Uğurlu (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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