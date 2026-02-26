Trendyol Süper Lig 24. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Trendyol Süper Lig 24. Hafta Hakemleri Belli Oldu

26.02.2026 12:20
TFF, Süper Lig'in 24. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

Kaynak: AA

