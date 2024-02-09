Adana Demirspor - Kasımpaşa Maçında İlk Yarıyı Konuk Ekip Önde Tamamladı - Son Dakika
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Adana Demirspor - Kasımpaşa Maçında İlk Yarıyı Konuk Ekip Önde Tamamladı

Adana Demirspor - Kasımpaşa Maçında İlk Yarıyı Konuk Ekip Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasındaki maçın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta dakikalar içinde Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara'nın attığı gollerle Kasımpaşa öne geçti.

09.02.2024 20:20
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Adana Demirspor'un soldan geliştirdiği atakta Mohammadi, kale alanına doğru ortasını yaptı. Yusuf Erdoğan'ın dokunduğu topu kaleci Ali Emre kontrol edemeyince meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonunun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

9. dakikada Magomedaliev'in uzun degajı sonrası sağ kanatta topla buluşan Mendoza, soldan savunma arkasına hareketlenen Yusuf Erdoğam'a pasını gönderdi. Soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden dışarı gitti.

16. dakikada Mendoza'nın ceza sahası sol çaprazından sol ayağının üstüyle yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

29. dakikada Kasımpaşa'nın soldan geliştirdiği atakta Hajradinovic, ceza sahasına girer girmez penaltı noktasının sağına doğru ortasını yaptı. Fall, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının içiyle düzgün vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

32. dakikada Kasımpaşa'nın soldan geliştirdiği atakta Ben Ouanes, penaltı noktasını doğru yerden çevirdi. Aytaç topu kontrol ettikten sonra, sağ ayağının üstüyle sol köşeye çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst köşeden filelere gitti. 0-2

Hakemler: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Mohammadi, Tayfun Aydoğan, Gravillion, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Mendoza, Aymbetov

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Yusuf Sarı, Balotelli, Rodriguez, Manev, Nani, Yusuf Barasi, Ozan Demirbağ, Nourani, Fougeu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, da Costa

Yedekler: Erol Karaman, Melih Akyüz, Zai, Ngoy, Emre Gedik, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kart: Gravillon (Adana Demirspor)

Goller: Fall (dk. 29), Aytaç Kara (dk. 32) (Kasımpaşa) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor - Kasımpaşa Maçında İlk Yarıyı Konuk Ekip Önde Tamamladı - Son Dakika


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