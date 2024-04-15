- Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.
19. dakikada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazdan dolayı direkt kırmızı kart gördü.
27. dakikada Mertens'in rakip yarı sahadan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.
41. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden sağ ayağı dışıyla yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Hakan Yemişken,
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan
Yedekler: Yavuz Aygün, Lima,Novais, Ui-Jo, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson, Mert Torlak
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sanchez, Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Ziyech, Kaan Ayhan, Ndombele, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kırmızı kart: Fatih Tekke (dk. 19) (Alanyaspor)
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
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