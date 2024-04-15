- Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper'in yerden sert şutunda top uzak köşeden ağlara gitti. 0-1
61. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
64. dakikada Leroy Fer'in Barış Alper'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cihan Aydın, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Fer'i oyun dışına gönderdi.
72. dakikada sol kanatta hareketlenen Köhn'ün pasıyla ceza sahası içinde giren Barış Alper'in sağ ayağıyla yerden şutunda top ağlara gitti. 0-3
83. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Kaan Ayhan'ın pasında topla buluşan Icardi kale sahası içinde topu boş kaleye gönderdi. 0-4
Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Hakan Yemişken,
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Ui-jo Hwang dk. 62), Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Janvier dk. 69), Yusuf Özdemir (Sisto dk. 77), Ahmed Hassan (Novais dk. 62)
Yedekler: Yavuz Aygün, Lima, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson, Mert Torlak
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Muslera, Aurier (Kaan Ayhan dk. 46), Nelsson (Sanchez dk. 77), Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay (Zaha dk. 77), Torreira (Ndombele dk. 84), Kerem Aktürkoğlu (Ziyech dk. 46), Barış Alper, Mertens, Icardi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Barış Alper (dk. 56 ve 72), Ziyech (dk. 61), Icardi (dk. 83) (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Fatih Tekke (dk. 19) (Teknik Direktör) (Alanyaspor), Leroy Fer (dk. 64) (Alanyaspor)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 0 - Galatasaray 4 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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