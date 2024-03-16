Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.

16.03.2024 21:00  Güncelleme: 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Safuri, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine verdiği ara pasta Bünyamin bekletmeden yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1

17. dakikada orta yuvarlakta topla buluşan Safuri, rakip yarı alanı geçerek ceza yayı sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

26. dakikada Rashica'nın uzun pasında sol kanatta topu kontrol eden Semih Kılıçsoy, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Amartey'den aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada hakem Burak Pakkan VAR uyarısıyla kenara geldi. Beşiktaş ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonu izleyen hakem Pakkan, Gedson Fernandes'in Bahadır Öztürk'ü formasından çektiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltı atışını kullanan Adam Buksa'nın vuruşunda kaleci Mert Günok'un ayaklarıyla müdahalesine rağmen top filelere gitti. 0-2

45. dakikada Emrecan'ın sol kanattan yerden pasında Amartey, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Milot Rashica, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka

Teknik Direktör: Fernando Santos

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski, Van de Streek, Dario Saric, Ramzi Safuri, Sam Larsson, Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Ömer Toprak, Naldo, Erdal Rakip, Ufuk Akyol, Deni Milosevic, Emre Uzun, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Bünyamin Balcı (dk. 5), Adam Buksa (dk. 38 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ramzi Safuri, Adam Buksa (Antalyaspor), Gedson Fernandes (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
20:12 Canlı anlatım Mücadelede 3 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 3 gol var
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:39:11. #1.13#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement