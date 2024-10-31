Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi, yarın başlayacak

Spor

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 11. haftanın en önemli mücadelesinde ise 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, haftayı bay geçecek.

Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor- Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Beşiktaş- Kasımpaşa (Tüpraş)

3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)