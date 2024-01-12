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Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21, 22 ve 23. hafta müsabaka programını duyurdu. Süper Lig'de oynanacak maçlar belirlendi.

Trendyol Süper Lig\'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu
12.01.2024 - 15:30,  Güncelleme: 15:41
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Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21, 22 ve 23. hafta müsabaka programını duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:

21. Hafta

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa- Hatayspor

16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir

16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü

19.00 Pendikspor - Beşiktaş

21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor - Gaziantep FK

16.00 Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Fenerbahçe - Samsunspor

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - İstanbulspor

22. Hafta

23 Ocak Salı

17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

24 Ocak Çarşamba

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

25 Ocak Perşembe

17.00 Samsunspor - Kayserispor

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

20.00 Galatasaray - İstanbulspor

23. Hafta

27 Ocak Cumartesi

16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

28 Ocak Pazar

13.30 Konyaspor - RAMS Başakşehir

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

16.00 Sivasspor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

29 Ocak Pazartesi

17.00 İstanbulspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Antalyaspor

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu - Son Dakika
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