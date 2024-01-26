 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Corendon Alanyaspor - Pendikspor maçıyla başlayacak olan hafta, 29 Ocak Pazartesi günü yapılacak 4 maçla tamamlanacak. İşte haftanın programı...

Trendyol Süper Lig\'de 23. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor
26.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:57
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 23. hafta yarın saat 16.00'da oynanacak Corendon Alanyaspor - Pendikspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta, 29 Ocak Pazartesi günü yapılacak 4 maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 23. haftanın programı şöyle:

Yarın

16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

28 Ocak Pazar

13.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

16.00 Sivasspor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

29 Ocak Pazartesi

17.00 İstanbulspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Antalyaspor

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Pendikspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement