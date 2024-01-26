Trendyol Süper Lig\'de 23. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 23. hafta yarın saat 16.00'da oynanacak Corendon Alanyaspor - Pendikspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta, 29 Ocak Pazartesi günü yapılacak 4 maçla tamamlanacak.
Süper Lig'de 23. haftanın programı şöyle:
Yarın
16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor
28 Ocak Pazar
13.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
16.00 Sivasspor - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
29 Ocak Pazartesi
17.00 İstanbulspor - Samsunspor
17.00 Kayserispor - Antalyaspor
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK - İSTANBUL
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