Trendyol Süper Lig'de 27. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1, TÜMOSAN Konyaspor da Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Ligin 27. haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ertelendi.

Liderin takipçisi Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1'le geçerken, Trabzonspor da deplasmanda ikas Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.

Sonuçlar

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 4-1

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 5-0

RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: 0-0

ikas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Puan durumu

Ligin 27. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:



O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 26 20 4 2 62 18 44 64 2.FENERBAHÇE 27 17 9 1 61 28 33 60 3.TRABZONSPOR 27 18 6 3 53 29 24 60 4.BEŞİKTAŞ 27 15 7 5 49 31 18 52 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 27 12 7 8 44 30 14 43 6.GÖZTEPE 26 11 10 5 30 20 10 43 7.SAMSUNSPOR 26 8 11 7 29 31 -2 35 8.KOCAELİSPOR 27 9 6 12 23 32 -9 33 9.GAZİANTEP FK 27 8 9 10 36 46 -10 33 10.CORENDON ALANYASPOR 27 6 13 8 33 32 1 31 11.ÇAYKUR RİZESPOR 26 7 9 10 32 36 -4 30 12.TÜMOSAN KONYASPOR 27 7 9 11 31 39 -8 30 13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 7 14 28 37 -9 25 14.HESAP.COM ANTALYASPOR 27 6 7 14 25 43 -18 25 15.KASIMPAŞA 27 5 9 13 23 38 -15 24 16.ZECORNER KAYSERİSPOR 27 4 11 12 21 48 -27 23 17.İKAS EYÜPSPOR 27 5 7 15 19 38 -19 22 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 27 4 5 18 24 47 -23 17

Kaynak: AA