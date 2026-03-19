Trendyol Süper Lig'de 27. Hafta Sonuçları
Trendyol Süper Lig'de 27. Hafta Sonuçları

19.03.2026 22:31
Beşiktaş ve Konyaspor galip gelirken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1, TÜMOSAN Konyaspor da Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Ligin 27. haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ertelendi.

Liderin takipçisi Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1'le geçerken, Trabzonspor da deplasmanda ikas Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.

Sonuçlar

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 4-1

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 5-0

RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: 0-0

ikas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Puan durumu

Ligin 27. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 26204262184464
2.FENERBAHÇE27179161283360
3.TRABZONSPOR27186353292460
4.BEŞİKTAŞ 27157549311852
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ27127844301443
6.GÖZTEPE 261110530201043
7.SAMSUNSPOR 2681172931-235
8.KOCAELİSPOR2796122332-933
9.GAZİANTEP FK2789103646-1033
10.CORENDON ALANYASPOR2761383332131
11.ÇAYKUR RİZESPOR2679103236-430
12.TÜMOSAN KONYASPOR2779113139-830
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2767142837-925
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2767142543-1825
15.KASIMPAŞA2759132338-1524
16.ZECORNER KAYSERİSPOR27411122148-2723
17.İKAS EYÜPSPOR2757151938-1922
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2745182447-2317
Kaynak: AA

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
21:56
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
