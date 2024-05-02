Trendyol Süper Lig'de 35. Hafta Maçları Belli Oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 35. Hafta Maçları Belli Oldu

Trendyol Süper Lig\'de 35. Hafta Maçları Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Alanyaspor ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak. Hafta boyunca lider Galatasaray, Sivasspor ile karşılaşacak ve Fenerbahçe ise Konyaspor'a konuk olacak. İşte haftanın programı...

02.05.2024 09:35
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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Alanyaspor ve Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakaları yarın saat 20.00'de MKE Ankaragücü - Alanyaspor ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise pazartesi günü saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Sivasspor

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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