Trendyol Süper Lig'de 38. ve Son Hafta Müsabakaları Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 38. ve Son Hafta Müsabakaları Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig\'de 38. ve Son Hafta Müsabakaları Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde şampiyonun belli olacağı haftada lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. İki mücadele de 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

23.05.2024 10:29
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Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Ligde şampiyonun belli olacağı haftada lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u mağlup eder, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse şampiyon olacak. İki mücadele de 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 Konyaspor - Galatasaray

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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