Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir- Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor- Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor- Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK- Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.