Trendyol Süper Lig\'de Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin

Spor

Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 19.00'da Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR'da da Erkan Engin ile Murat Tuğberk Curbay görev yapacak. - İSTANBUL