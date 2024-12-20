Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Thiam
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En-Nesyri
Goller: Dk. 26 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Dk. 45+4 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 45+4 Arda Turan (teknik direktör) (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Emre Akbaba, Dk. 44 Ahmed Kutucu, Dk. 45+4 Robin Yalçın, Dk. 45+5 Caner Erkin (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki ikas Eyüpspor-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında En-Nesyri kafayı vurdu. Savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.
25. dakikada sol kanatta topla buluşan Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası çizgisi sağ çaprazında yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Berke kontrol etmeyi başardı.
26. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Caner Erkin'in soldan ceza yayı üzerine gönderdiği ortada Thiam, savunmanın arkasına sarkan Ahmed Kutucu'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0
45+4. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kostic, Halil Akbunar'dan sıyrılıp ön direğe hareketlenen En-Nesyri'yi pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla topu uzak direkten filelere yolladı: 1-1
İlk 45 dakika 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
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