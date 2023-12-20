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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Emre Malok - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Emre Malok

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig\'de Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR\'ı Emre Malok
20.12.2023 - 12:31,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Onur Özütoprak ile Hakan Yemişken eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Emre Malok - Son Dakika
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