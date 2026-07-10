Trendyol Süper Lig'de Marcos Felipe Transferi - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de Marcos Felipe Transferi

10.07.2026 11:33
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Arca Çorum FK, kaleci Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kampı katılacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brezilyalı file bekçisinin, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Çorum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Marcos Felipe Transferi - Son Dakika

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