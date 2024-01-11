Trendyol Süper Lig\'de Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında oynanacak Sivasspor- Galatasaray müsabakasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile Galatasaray, bugün saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ile Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da ise Özgür Yankaya ile Süleyman Özay görev yapacak. - İSTANBUL