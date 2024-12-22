Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor 1-0 Kazandı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, "Öyle böyle maçın sonunda 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bundan sonra yeni bir başlangıç olmasını diliyorum." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaya çok ihtiyaçları olan bir dönemi yaşadıklarını belirterek, "Bugün maalesef bulunduğumuz durum zor olduğu için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız vardı. İsteğimizin daha fazla olması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Oyun olarak sahada doğru durduklarını aktaran Güneş, şöyle devam etti:

"Rakibin zaten defansta kalacağını biliyorduk. İkinci bölgeden birinci bölgeye kadar çekildiler. Hücuma gitmeye çalıştık ama yavaş oynadık. Onun dışında doğruydu. Şutları daha fazla atabilirdik ki sonda attığımız şut gibi daha önce de birkaç tane şut attık. Ama en büyük hatamız da çok basit top kayıpları yapıyoruz. Çünkü bu tip oyunlarda topu hızlı çevirip basit top kayıpları yapmamamız gerekiyor. Her yaptığımız basit top kaybından sonra top bize tehlike olarak geldi. Dolayısıyla rakibin etkili atakları oldu. Ama ben o doğru oyunun, biraz dikkatle isabetli pas ve hızlı oyun çevirmeyle daha iyi olacağını düşünüyorum."

Güneş, rakibe verdikleri pozisyonların 3-4 tanesinin kendilerinden kaynaklandığını anlatarak, "Ayağımızda olan topu rakibe attık. Ama kazanmak önemliydi. Zor bir dönemde üstümüzde yük olmuşken ki oyun da bazen gelmeyince bazı oyuncuların pas kayıpları, top kayıplarının daha fazla olduğunu da gördük. Pedro'nun olağanüstü vuruşuyla aldığımız bir maç oldu. Hücumda Tony etkili toplar tuttu ama onları daha etkili çıkarıp gol de bulabilirdi. Öyle böyle maçın sonunda 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bundan sonra yeni bir başlangıç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Güneş, "Üç transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin, ama iki de olabilir. Orta sahaya bir oyuncu alacağım. Kanat oynayabilen bir forvet alacağız. Ama sayı daha da artabilir. Ama üçü net. Eskiden birlikte çalıştığım oyuncular da yazılıyor. Yok öyle bir şey." dedi.

"Genç hakemi imtihana mı gönderiyorsun buraya?"

Güneş, hakem kararlarına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Federasyonla ilgili zaten konuşmam, geçen hafta biraz da sinirliydim konuştum. Ama şunu söyleyeyim, daha ilk pozisyonda evet faul. Daha ilk girdiği pozisyonda Ali'ye... Ali zaten kontrolsüz oynayabilir. Ben artık tedirginleştim. Çünkü bir sarı kartı gördü ilk hamlede. Peki rakiplere niye göstermiyorsun? Bugün kaç defa oldu öyle pozisyon. Geçen de göstermedi. Şimdi ikinci pozisyon, gol, aut, falan penaltı yok herhalde dedim. Rakibe haksızlık yaptığı pozisyon hatırlıyor musunuz? Yok. Ama takdir hakları bakın oyunu ağırlaştırıyor, her pozisyonda yatıyorlar faul bile değil. Rakip oyunu oynatmıyorsun, soğutuyorsun. Ondan sonra adam yavaş oynuyor hiç kart göstermiyorsun sonlara doğru bir kaleciye gösterdin. Benim ilk pozisyonda 1-0 öne geçtikten sonra Mendy'ye pat diye gösteriyorsun. Bu hafta yok."

Geçen hafta Serdar Saatçı'nın da sarı kart gördüğünü hatırlatan Güneş, "Evet bizim eksiklerimiz var ama yeter artık, hep sizin vurmanız gerekmez ki. Genç hakem göndereyim size, imtihana mı gönderiyorsun buraya. Bu yakışmıyor, bu doğru bir şey değil. Ben hakemler için şunu bunu demek istemiyorum ama şu oyuna bak, aynı şey Alanya'da. Birçok maçta biraz bir şey oldu mu bir bakıyorsun yere yatmalar. Bizim oyuncuları da o konularda eğitmedik. Belki ona eğitmemiz lazım. Rakipten oyuncu sakatlanıyor, pozisyonu hakem görüyor, rakip oyuncular da atağı yapıyor top bize geliyor. Bizimkiler dışarı atıp oyunu durduruyor. Onların durdurması lazım. Sonra bir tane oldu bizimkiler durmadı, doğrusunu yaptılar. Yani bir yanlış varsa o yanlışa ben yanlış yaparak yardımcı olmuyorum yanlışı büyütüyorum demektir. Bunu hakem düzeltecek." şeklinde konuştu.

Volkan Demirel ile yaşananlar

Güneş, Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile maç öncesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin ise şunları söyledi:

"Konuşacak bir konu yok. Çünkü benim işim olarak görevim gelene hoş geldin demektir. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş, bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şey. Anladığım zaman benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Deprem zamanında ölüler üzerinden kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ben deprem döneminde 'Maçlar oynanmasın.' dendiği zaman 'Bunları böyle yaparak kazanamazsınız.' dedim. Bunun ölülerle ilgisi yok, bu kulüplerle ilgili, federasyonun aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Gaziantep'te de maç oynanmaması gerekebilirdi. Gaziantep de öyle, Hatay da öyle. Adana Demirspor oynadı, Adanaspor oynamadı. Karmakarışık bir şey, adaletsiz bir şey. Ben bunun doğru olmadığını söyledim, kulüplerle ilgili federasyonun aldığı karar."

Hatay'da dünürünün olduğunu ve onun da yakınını kaybettiğini dile getiren Güneş, "Ben Hatay için yardıma gittim. Sen güya aklınca şark kurnazlığı ile bir şey söylemeye çalışıyorsun, yakışmıyor.

İkincisi de 'Hoş geldin' demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için. Ona da 'Hoş geldin' demek zorundayım. Benim için hiç fark etmez. Ama sen onu bana hareket olarak yaparsan söylediğim lafın da arkasındayım. Doğru bulmamama rağmen ondan sonra kendini kaybediyorsun otur oturduğun yerde. Allah yolunu açık etsin. Demagojilerle uğraşma, konuştuğunu dinlesin azcık, ona diyecek bir şeyim yok artık." şeklinde konuştu.