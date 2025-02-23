Trendyol Süper Lig\'de VAR Atamaları Açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün 3 maç oynanacak. Kayserispor, saat 13.30'da Göztepe'yi konuk edecek. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı mücadelede Murat Şener ile Murat Altan yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Melih Aldemir olacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Helder Carvalho oturacak. AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

Günün ikinci karşılaşması Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Aybertk Demirbaş olacak. İki ekip arasındaki maçta VAR'da Bruno Esteves, AVAR'da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

Günün son maçında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadelede Ceyhun Sesigüzel ile Erkan Akbulut yardımcı hakem olarak sahaya çıkacak. Ömer Tolga Güldibi'nin 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Alejandro Quintera Gonzalez oturacak. AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek. - İSTANBUL